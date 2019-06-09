Боксёр Головкин заявил, что готов провести очередной бой с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин заявил, что готов провести третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Вы знаете, с кем я хочу драться. Я готов к сентябрю, я готов к бою с Саулем Альваресом. Приведите его ко мне, это большой бизнес, я получил хороший опыт в первых двух боях, сделал выводы, для меня не так важны пояса, я просто хочу у него его выиграть», — цитирует Головкина Sports.kz.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором поединке мексиканец одержал победу и лишил казаха титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса.