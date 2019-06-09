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Опубликовано видео с нокаутирующим ударом Головкина в бою с канадцем 

Ридус 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, запечатлевшее кульминационный момент боксерского поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом.
На протяжении всего боя, проходившего в Нью-Йорке, преимущество было на стороне Головкина.
В четвертом раунде казахстанец усилил натиск и провел серию точных ударов. Один из них сразил Роллса наповал. Подняться он уже не сумел.
Эта победа стала для Головкина уже 39-й на профессиональном ринге. Он потерпел лишь одно поражение, проиграв в сентябре 2018 году мексиканцу Саулю Альваресу. Первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года, тогда поединок завершился вничью.
Примечательно, что Роллс проиграл впервые при 19 победах.
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Бокс , Геннадий Головкин
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