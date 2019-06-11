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Стала известна возможная дата следующего поединка Усика 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг в начале осени, сообщает "Советский спорт".
Как рассказал в беседе с talkSPORTl промоутер спортсмена Эдди Хирн, соперником Усика станет КарлосТакама, с которым у него сорвался поединок из-за травмы камерунца. Это будет дебют украинца в тяжелом весе.
Отмечается, что бой состоится в сентябре.
В активе 32-летнего непобежденного украинца 16 побед на профессиональном уровне. В своем последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.
Ранее сообщалось, что Усика лишили чемпионского пояса.
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Бокс , Эдди Хирн , Александр Усик , Советский спорт
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