Стала известна возможная дата следующего поединка Усика

В активе 32-летнего непобежденного украинца 16 побед на профессиональном уровне. В своем последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.

Отмечается, что бой состоится в сентябре.

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