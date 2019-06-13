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Усик отказался биться с Поветкиным из-за «политической грязи» 

Lenta.ru + ещё 9 13 часов назад
Фото: @usykaa
Украинский боксер Александр Усик объяснил отказ от поединка с россиянином Александром Поветкиным. Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.
32-летний украинец считает, что его противостояние с Поветкиным было бы переведено в политику.
«Реально не хочу боксировать с Александром, потому что получится политическая, не спортивная, грязь с обеих сторон», — считает Усик.
В марте украинский боксер отказался от поединка в первом тяжелом весе с другим россиянином — Денисом Лебедевым. После этого решения Усик был лишен пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в этой весовой категории. О планах на поединок с Поветкиным стало известно в феврале. Тогда речь шла о бое в тяжелом весе.
6 июня Усик расстался с титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В дальнейшем украинец сосредоточится на выступлениях в тяжелом весе.
Свой последний поединок украинец провел против британца Тони Белью. Тогда он одержал победу нокаутом.
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Комментарии3
Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
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