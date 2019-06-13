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Нурмагомедов прошелся по боксу и назвал лучшего тяжеловеса в мире 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: John Locher / AP
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих предпочтениях в боксе. Интервью с участием россиянина опубликовано в YouTube-канале ESPN MMA.
«Считаю Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности. Как боксер он превосходит своих оппонентов», — отметил 30-летний боец.
Он также подчеркнул, что в тяжелой весовой категории на данный момент хватает неплохих боксеров. Он отнес к их числу Энтони Джошуа и Энди Руиса.
В то же время Нурмагомедов раскритиковал политику боксерских промоушенов. По его мнению, в боксе намеренно не сталкивают лучших, а ведущие боксеры часто бьются с «ноунеймами». Россиянин убежден, что в отношении конкурентных поединков Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) превосходит боксерские организации.
15 июня британец Фьюри проведет поединок с немцем Томом Шварцем. По информации The Mirror, тяжеловес заработает за бой больше 11 миллионов евро. Фьюри ни разу не уступал в профессиональном боксе. В его активе 27 победы и одна ничья.
Нурмагомедов проведет свой поединок 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет американец Дастин Порье. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он ни разу не уступал, имея в своем активе 27 побед.
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Бокс , Энтони Джошуа , Энди Руис , Хабиб Нурмагомедов
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