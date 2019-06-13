Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксерский поединок Ковалев — Ярд может пройти в России 

ТАСС + ещё 2 10 часов назад
Фото: © AP Photo/Adam Hunger
Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти в России позднее. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.
Ранее стало известно о том, что бой между боксерами, который должен был состояться в Челябинске 29 июня, перенесен.
"Бой был перенесен, дальше пройдут торги. Бой может пройти как в России, так и в Англии, посмотрим", — сказал Валькарсель.
В Екатеринбурге с 13 по 16 июня проходит второй Международный боксерский форум.
ТАСС: последние новости
Финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве победил в номинации премии "Легенды бокса" Боец Минаков может провести следующий бой в Bellator в июле Британский боксер Чисора 20 июля проведет бой с поляком Шпилькой
Бокс , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы»18
Рибери получил предложение из АПЛ
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Азар поцеловал эмблему «Реала»
УЕФА открыл дело против Украины
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение