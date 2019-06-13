Абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор непобеждённый Александр Усик получил российскую премию «Легенда бокса».
Как сообщает «Р-Спорт», украинец признан лучшим боксёром 2018 года.
В прошлом году он стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева, так как решил перейти в супертяжёлый вес.
Ранее News.ru писал, что американский боец MMA раскритиковал Конора Макгрегора.