Украинский боксёр Усик получил российскую премию «Легенда бокса»

Абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор непобеждённый Александр Усик получил российскую премию «Легенда бокса».

Как сообщает «Р-Спорт», украинец признан лучшим боксёром 2018 года.

В прошлом году он стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева , так как решил перейти в супертяжёлый вес.