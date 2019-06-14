Экс-супруга Тайсона высказалась о любовной связи с актером Питтом

В своей автобиографической книге Тайсон рассказал, что застал Гивенс в одной постели с Питтом. Инцидент произошел в 80-х годах, а актер тогда умолял не бить его.

"Я не читала книгу. Он вроде как заявляет, что застал нас в постели? Нет, этого не было. Мы с Брэдом возвращались с пресс-показа какого-то фильма.

Нет, Брэд не умолял Майка не бить его. Майк и правда так написал? Разве это похоже на Брэда? Нет, у него есть достоинство. Ничего такого не было",

— цитирует Гивенс Metro.

Тайсон и Гивенс были женаты около года.

Ранее Майк Тайсон рассказал, что Брэд Питт переспал с Гивенс и умолял не бить его.