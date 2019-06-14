Бывшая жена боксера Майка Тайсона Робин Гивенс прокомментировала заявление экс-супруга о том, что у нее был роман с актером Брэдом Питтом, передает "Советский спорт".
В своей автобиографической книге Тайсон рассказал, что застал Гивенс в одной постели с Питтом. Инцидент произошел в 80-х годах, а актер тогда умолял не бить его.
"Я не читала книгу. Он вроде как заявляет, что застал нас в постели? Нет, этого не было. Мы с Брэдом возвращались с пресс-показа какого-то фильма.
Нет, Брэд не умолял Майка не бить его. Майк и правда так написал? Разве это похоже на Брэда? Нет, у него есть достоинство. Ничего такого не было",
— цитирует Гивенс Metro.
Тайсон и Гивенс были женаты около года.
Ранее Майк Тайсон рассказал, что Брэд Питт переспал с Гивенс и умолял не бить его.