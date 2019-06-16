Дортикос стал временным чемпионом мира по боксу

Кубинский боксер Юниер Дортикос завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Это произошло после того, как он одержал победу над американцем Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

Бой проходил в Риге и завершился досрочной победой кубинца — в десятом раунде Дортикос отправил своего соперника в нокаут.

Таким образом, теперь в послужном списке боксера из Кубы 24 победы, 22 из которых нокаутом при одном поражении. Табити же потерпел первое поражение в карьере. Ранее он исключительно побеждал — 17 побед с 13 нокаутами.

Соперником Дортикоса по финалу WBSS станет представитель Латвии Майрис Бриедис. В своем полуфинале он одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацким.