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Дортикос стал временным чемпионом мира по боксу 

Вести.Ru + ещё 23 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Кубинский боксер Юниер Дортикос завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Это произошло после того, как он одержал победу над американцем Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Бой проходил в Риге и завершился досрочной победой кубинца — в десятом раунде Дортикос отправил своего соперника в нокаут.
Таким образом, теперь в послужном списке боксера из Кубы 24 победы, 22 из которых нокаутом при одном поражении. Табити же потерпел первое поражение в карьере. Ранее он исключительно побеждал — 17 побед с 13 нокаутами.
Соперником Дортикоса по финалу WBSS станет представитель Латвии Майрис Бриедис. В своем полуфинале он одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацким.
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