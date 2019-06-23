Руис считает Джошуа плохим боксером

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением об Энтони Джошуа , передает "Советский спорт".

Руис в поединке одолел Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и забрал его титулы.

"В реванше вы увидите все то же самое. Более того, я буду лучше подготовлен. Я знаю слабости Энтони и могу выступить лучше. Единственное, что он сможет делать, — бегать по рингу. Он плохой боксер. Как бы то ни было, наш второй бой с ним получится адским", — цитирует Руиса BoxingScene.

Бой-реванш должен состояться до конца 2019 года.

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