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Руис считает Джошуа плохим боксером 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: EPA
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением об Энтони Джошуа, передает "Советский спорт".
Руис в поединке одолел Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и забрал его титулы.
"В реванше вы увидите все то же самое. Более того, я буду лучше подготовлен. Я знаю слабости Энтони и могу выступить лучше. Единственное, что он сможет делать, — бегать по рингу. Он плохой боксер. Как бы то ни было, наш второй бой с ним получится адским", — цитирует Руиса BoxingScene.
Бой-реванш должен состояться до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что у друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии.
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Бокс , Энтони Джошуа , Энди Руис , Советский спорт
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