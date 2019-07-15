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Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина 

RT на русском + ещё 15 12 часов назад
Фото: @pernellwhitakerr / Instagram
Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.
Как сообщает ESPN, экс-спортсмен был насмерть сбит автомобилем в Верджинии-Бич. Отмечается, что водитель остался на месте ДТП.
На данный момент проводится расследование. Известно, что водитель не превышал скорость и находился в трезвом состоянии.
За свою карьеру Уитакер становился чемпионом в лёгком весе (по версиям IBF, WBC и WBA), первом полусреднем весе (IBF), полусреднем весе (WBC) и первом среднем весе (WBA).
Ранее сообщалось, что в Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти.
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