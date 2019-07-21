Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Первая половина боя проходила с заметным преимуществом Уайта, однако в девятом раунде Уайт оказался в нокдауне, но быстро восстановился и сумел довести бой до конца. Все судьи отдали победу Уайту со счётом 116:111 и 115:112 (двое).