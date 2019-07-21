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Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса 

News.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: Reuters
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Первая половина боя проходила с заметным преимуществом Уайта, однако в девятом раунде Уайт оказался в нокдауне, но быстро восстановился и сумел довести бой до конца. Все судьи отдали победу Уайту со счётом 116:111 и 115:112 (двое).
Как сообщал News.ru, российский боксёр Максим Власов победил Айзека Чилембу, взяв реванш за поражение восьмилетней давности.
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Бокс , Максим Власов , Диллиан Уайт , Айзек Чилембу
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