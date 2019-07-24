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Украинский боксер Гвоздик готов заплатить за бой Киркорова и Леонтьева 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик прокомментировал возможный поединок обладателя титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса, передает Sport24.
"Думаю, это и спорт, и маркетинг. А в чем проблема? Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора — это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта.
Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил", — сказал Гвоздик ютуб-каналу #ZeRingШоу.
По мнению украинского боксера, поединок между Ковалевым и Альваресом будет конкурентным, а россиянин сможет хорошо заработать на бое.
Ранее Гвоздик выразил соболезнования семье россиянина Максима Дадашева.
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