Украинский боксер Гвоздик готов заплатить за бой Киркорова и Леонтьева

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик прокомментировал возможный поединок обладателя титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса, передает Sport24.

"Думаю, это и спорт, и маркетинг. А в чем проблема? Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора — это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта.

Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил", — сказал Гвоздик ютуб-каналу #ZeRingШоу.

По мнению украинского боксера, поединок между Ковалевым и Альваресом будет конкурентным, а россиянин сможет хорошо заработать на бое.

Ранее Гвоздик выразил соболезнования семье россиянина Максима Дадашева.