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Российский боксер умер из-за травм полученных в бою
360tv.ru
2 часа назад
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Российский боксер умер в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
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