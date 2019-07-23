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Российский боксер умер из-за травм полученных в бою 

360tv.ru 2 часа назад
Российский боксер умер в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
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