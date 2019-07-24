Валуев высказался о причинах гибели Дадашева

Валуев заявил, что исход любого боя непредсказуем, ведь на него влияет множество факторов.

«Дело не в силе соперника, а в количестве пропущенных ударов», — отметил он.

Экс-боксер опроверг возможность того, что к гибели Дадашева могли привести старые травмы, так перед поединком он был обязан пройти медицинский осмотр.

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США. По информации источника, близкого к спортсмену, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмена отвезли в больницу после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшимся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде тренером россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не проигрывал ни разу, одержав 13 побед подряд.