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«Боролся до самого конца»: Вдова Дадашева о его смерти 

Рамблер + ещё 58 51 минуту назад
Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина надеется вырастить сына таким же великим человеком, как и его отец. Об этом она заявила в интервью американскому канала CBS, передает ТАСС.
«Он был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Наш сын будет продолжать расти, чтобы стать великим человеком, как его отец. Наконец я хотела бы поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни», — сказала Апушкина.
28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля в результате отека мозга, полученного во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Бокс , Видео , ИТАР-ТАСС , CBS
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