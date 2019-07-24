Костя Цзю назвал тренера Дадашева виноватым в смерти боксера

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после травм, полученных во время поединка на ринге.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на новость о смерти боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США от полученных травм после боя. По мнению Цзю, тренер Дадашева должен был обязательно остановить поединок.

«Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой», — заявил Цзю в комментарии Sport24.

По словам экс-боксера, тренерский штаб всегда должен понимать, что происходит со спортсменом.

«Должны быть какие-то предпосылки случившегося: как он вес делал, было ли обезвоживание. Это все надо учитывать», — сказал Константин Цзю.

Максим Дадашев скончался в США 23 июля. Спортсмен получил отек мозга в результате боя с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. Дадашеву была сделана экстренная операция, но врачи не смогли спасти его жизнь. Поражение на профессиональном ринге стало для Максима первым и последним в его карьере. Ранее боксер выиграл 13 поединков, в том числе 11 нокаутом.

Посольство России в Вашингтоне выразило готовность помочь в доставке тела Максима Дадашева на родину. Федерация бокса России начала расследование обстоятельств смерти спортсмена.