Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева

Максим Дадашев погиб, потому что его тренер остановил бой не вовремя, заявил Sport24 прославленный коллега боксера Костя Цзю

20 июля 28-летний Дадашев провел бой в США с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

В 11-м раунде россиянин стал слишком много пропускать ударов. Его тренер, американец Бадди Макгирт, начал уговаривать подопечного прекратить поединок, но тот отказывался. В какой-то момент это решение было принято наставником вопреки воле Дадашева.

После боя боксер почувствовал недомогание, а потом потерял сознание. Его госпитализировали в критическом состоянии. Врачи обнаружили у Дадашева отек мозга и провели трепанацию черепа, однако 23 июля он скончался в результате остановки сердца.

«Тренер должен был вовремя остановить бой», — убежден Костя Цзю.

По его словам, «у нас» тренеры и их команды «наступают на одни и те же грабли все время» — не чувствуют, что происходит с боксерами. Пр этом Цзю не стал советовать родителям не отдавать своих детей в бокс, обратив внимание на то, что статистически это не самый опасный вид спорта.