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Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Максим Дадашев погиб, потому что его тренер остановил бой не вовремя, заявил Sport24 прославленный коллега боксера Костя Цзю.
20 июля 28-летний Дадашев провел бой в США с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).
В 11-м раунде россиянин стал слишком много пропускать ударов. Его тренер, американец Бадди Макгирт, начал уговаривать подопечного прекратить поединок, но тот отказывался. В какой-то момент это решение было принято наставником вопреки воле Дадашева.
После боя боксер почувствовал недомогание, а потом потерял сознание. Его госпитализировали в критическом состоянии. Врачи обнаружили у Дадашева отек мозга и провели трепанацию черепа, однако 23 июля он скончался в результате остановки сердца.
«Тренер должен был вовремя остановить бой», — убежден Костя Цзю.
По его словам, «у нас» тренеры и их команды «наступают на одни и те же грабли все время» — не чувствуют, что происходит с боксерами. Пр этом Цзю не стал советовать родителям не отдавать своих детей в бокс, обратив внимание на то, что статистически это не самый опасный вид спорта.
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Бокс , Видео , Костя Цзю
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