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Болельщики организовали сбор средств для семьи боксёра Дадашева 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Scott Taetsch Gettyimages.ru
Болельщики запустили сбор средств для семьи российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в результате травм, полученных во время поединка в США.
Сбор средств организован на сайте GoFundMe.
На данный момент пожертвовано $500 из запланированных $20 тыс.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.
Ранее сообщалось, что скончавшегося в США боксёра Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге.
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