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Соперник Дадашева отказался от гонорара за свою победу 

ТК «Звезда» + ещё 57 2 часа назад
Фото: dadashev__m Instagram
Пуэрториканцу Субриэлю Матиасу вручили чек на 75 тысяч долларов за выигранный бой с Максимом Дадашевым.
Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас, одержавший победу над россиянином Максимом Дадашевым в бою 19 июля, отказался от причитающихся ему денег. Напомним, от полученной на ринге серьезной травмы головы Максим Дадашев позже скончался в больнице.
«Мне не нужен этот чек. Такими были первые слова Матиаса», — цитирует представителя спортсмена Фернандо Газтамбиде boxingscene.com.
За победу над Дадашевым Матиас также получил статус обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Сам он в интервью назвал Дадашева «великим воином» и заявил, что всегда будет уважать его.
Отборочный поединок по версии IBF в Оксон-Хилле между Матиасом и Дадашевым остановили после 11-го раунда по просьбе команды россиянина, который почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание. В больнице боксеру был диагностирован отек головного мозга. Впоследствии он перенес двухчасовую операцию. 23 июля Дадашев скончался. Через два дня после смерти спортсмена врач, который его оперировал, сообщил, что Дадашев во время боя перенес инсульт, но продолжал поединок, испытывая нечеловеческую боль.
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