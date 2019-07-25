«Начинаю ненавидеть этот спорт»: Нурмагомедов отреагировал на смерть Дадашева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким погибшего боксера.

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, как и все спортсмены, потрясен смертью боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после травм, полученных на ринге. В своем Instagram Хабиб пожелал терпения всем родным и близким спортсмена, написав, что эта трагедия еще раз доказывает, что есть вещи куда важнее спорта.

«Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем из этого мира, никто не останется. Стоит задуматься», — написал боец.

28-летний Максим Дадашев умер в США 23 июля. У спортсмена возник отек мозга от травм, полученных в результате боя с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. Дадашеву провели экстренную операцию, но спасти его жизнь врачам так и не удалось.