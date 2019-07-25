Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Начинаю ненавидеть этот спорт»: Нурмагомедов отреагировал на смерть Дадашева 

ТК «Звезда» + ещё 6 3 часа назад
Фото: Instagram
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким погибшего боксера.
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, как и все спортсмены, потрясен смертью боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после травм, полученных на ринге. В своем Instagram Хабиб пожелал терпения всем родным и близким спортсмена, написав, что эта трагедия еще раз доказывает, что есть вещи куда важнее спорта.
«Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем из этого мира, никто не останется. Стоит задуматься», — написал боец.
28-летний Максим Дадашев умер в США 23 июля. У спортсмена возник отек мозга от травм, полученных в результате боя с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. Дадашеву провели экстренную операцию, но спасти его жизнь врачам так и не удалось.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет Тренер боксера Дадашева признался, что «сходит с ума» после его смерти Болельщики начали сбор средств для семьи боксера Дадашева
Комментарии
Бокс , MMA , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мария Ласицкене возглавила рейтинг легкоатлетов
Капитан «Порту» поссорился с тренером
Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг IAAF
«Барселона» устроит распродажу
Бэйл отказал китайцам
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение