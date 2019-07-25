Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас принял решение отказаться от гонорара за поединок с россиянином Максимом Дадашевым. Россиянин скончался после этого боя.

— Я не хочу этот чек. Это были его первые слова, — цитирует boxingnews24.com представителя спортсмена Фернандо Гастамбиде.

Также сообщается, что пуэрториканец подавлен из-за случившегося.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.