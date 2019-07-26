Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева

Федерация бокса России ( ФБР ) намерена подать в суд на организаторов боя российского боксера Максима Дадашева и пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает, ТАСС.

По словам генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, организация намерена подать судебный иск по поводу нарушений, допущенных во время проведения поединка, после которого россиянин умер.

"Среди нарушений, допущенных во время проведения боя, мы можем отметить отсутствие медицинских носилок около ринга, а также — неоказание первой помощи на ринге и то, что не были проверены медицинские документы. Мы считаем, что в том случае, если бы эти пункты были выполнены в надлежащем порядке, исход мог бы быть другой. В том состоянии все может решить мгновение", — сказал Кремлев.

Роковой бой Дадашева с Матиасом прошел в США 20 июля. Перед финальным раундом команда россиянина запросила остановку поединка из-за ухудшившегося самочувствия спортсмена. Его госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у Дадашева отек мозга и провели трепанацию, после чего он был введен в искусственную кому. Однако спасти боксера не удалось.

На счету 28-летнего россиянина 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Поражение Матиасу стало единственным в его профессиональной карьере.

Ранее тренер Дадашева высказался по поводу трагедии.