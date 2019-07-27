Легендарный боксер стал жертвой ограбления

Легендарный боксер Хулио Сесар Чавес стал жертвой ограбления, едва приехав в Мехико.

Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.

«Я только что стал жертвой нападения, приставили пистолет к голове, сорвали часы и цепочку, а у Хорхе забрали его часы. Нет сомнений, что мы могли мгновенно расстаться с жизнью», — написал Хулио Сезар в Twitter

Мексиканская пресса пишет, что Чавес прибыл в Мехико вместе с Хорхе Пенья, который является членом его команды. Они намеревались участвовать в спортивной телепередаче. Как только на километр отъехали от аэропорта, их нагнал мотоцикл с вооруженными людьми. У Чавеса забрали дорогие часы Hublot, которыми Всемирный боксерский совет наградил его в мае прошлого года.

Кроме часов и цепочек грабители забрали мобильные телефоны

57-летний Чавес является первым в истории Мексики чемпионом мира в трёх дивизионах, Это один из сильнейших боксёров 1980-1990-х годов. Ушел из бокса в 2005 году.