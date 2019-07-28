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Супруга Дадашева будет судиться с рефери последнего боя мужа 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Фото: dadashev__m Instagram
Елизавета Апушкина считает, что судья просто обязан был остановить бой, а он, в свою очередь, даже не вызвал врача.
Супруга российского боксера Максима Дадашева Елизавета намерена подать в суд на на Атлетическую комиссию Мэриленда и рефери Кенни Шевалье, который судил последний поединок ее мужа.
Елизавета Апушкина на своей странице в Instagram написала, что ее муж никогда бы не сдался на ринге, и задачей рефери было защищать жизнь и здоровье спортсмена. А судья, несмотря на количество пропущенных Дадашевым ударов, даже не вызвал в угол врача для осмотра.
«Халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!» — заявила Елизавета.
Ее намерение подтвердил и представитель команды спортсмена. Также судебный иск готовит и Федерация бокса России. По словам генерального секретаря организации Умара Кремлева, во время поединка Дадашева с Субриэлем Матиасом был допущен ряд нарушений. В частности, около ринга не было носилок, боксеру не оказали первую помощь на ринге и не выполнили проверку медицинских документов.
Максим Дадашев скончался в США от полученных травм после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Тренер россиянина остановил бой в 11-м раунде, посчитав, что его подопечный пропустил слишком много ударов. После поединка боксера госпитализировали, у него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели операцию. 23 июля Дадашев умер. У 28-летнего спортсмена остался двухлетний сын Даниэль.
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