Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский боксер связал смерть Дадашева с неумением защищаться 

Lenta.ru + ещё 12 8 часов назад
Фото: Reuters
Американский боксер Эдриен Бронер прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева. Его слова приводит TMZ Sports.
Супруга Дадашева будет судиться с рефери последнего боя мужа
Бронер заявил, что смерть российского спортсмена не повлечет за собой перемен в боксе.
«Все зависит от того, кто тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите», — подчеркнул он.
По словам Бронера, именно умение защищаться является залогом длительной карьеры в боксе.
«Как по мне, тот бой можно было не останавливать», — заключил он.
27 июля генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на ряд нарушений, допущенных во время организации боя с участием Дадашева. По словам Кремлева, медицинские документы россиянина не были проверены на подлинность, также Дадашеву не была оказана первая помощь на ринге.
23 июля стало известно, что россиянин скончался от травм, полученных в ходе поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Перед этим 28-летний Дадашев перенес операцию по удалению отека мозга. Соперник россиянина отказался от гонорара за бой. Позже появилась информация, что Дадашев перенес инсульт во время боя.
Последние новости
Российский гонщик впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1» В Москве повеет сталинскими холодами Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Комментарии1
Бокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар молнии поразил бегунью1
«Спартак» поздравил своего защитника с днем рождения
Футболист киевского «Динамо» помечтал об РПЛ
ЦСКА победил «Локомотив»
Лэмпард осудил фанатов «Челси» за кричалки
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение