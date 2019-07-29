Александр Емельненко получил контракт Bare Knuckle FC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко будет выступать в турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, Sports.ru.

О том, что россиянин примет участие в турнире стало известно еще в июне этого года. По словам боксера, он проведет поединок в рамках организации в конце августа — начале сентября.

"Друзья, я получил контракт от Bare Knuckle FC! В данный момент занимаюсь визовым вопросом", — рассказал Емельяненко в инстаграме.

Он также отметил, что находится в хорошей форме, поэтому надеется порадовать фанатов победами.

В последний раз Емельяненко выходил на ринг в августе прошлого года. Тогда он сразился с Тони Джонсоном. Встреча оппонентов закончилась ничьей.

На счету россиянина 28 побед и одна ничья в 39 поединках MMA.

Ранее в Федерации бокса сообщили о проблеме с отправкой тела Максима Дадашева в Россию.