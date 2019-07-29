Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельненко получил контракт Bare Knuckle FC 

Газета.Ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко будет выступать в турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, Sports.ru.
О том, что россиянин примет участие в турнире стало известно еще в июне этого года. По словам боксера, он проведет поединок в рамках организации в конце августа — начале сентября.
"Друзья, я получил контракт от Bare Knuckle FC! В данный момент занимаюсь визовым вопросом", — рассказал Емельяненко в инстаграме.
Он также отметил, что находится в хорошей форме, поэтому надеется порадовать фанатов победами.
В последний раз Емельяненко выходил на ринг в августе прошлого года. Тогда он сразился с Тони Джонсоном. Встреча оппонентов закончилась ничьей.
На счету россиянина 28 побед и одна ничья в 39 поединках MMA.
Ранее в Федерации бокса сообщили о проблеме с отправкой тела Максима Дадашева в Россию.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата похорон боксера Дадашева Американский боксер назвал причину смерти Дадашева Уайлдер хочет повторного боя с Фьюри
Бокс , Александр Емельяненко , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корейцы разозлились на Криштиану Роналду
Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»
Вратарь «Реала» Куртуа получил травму
Уткин назвал «Зенит» империей зла1
Названа дата похорон боксера Дадашева
Видео
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение