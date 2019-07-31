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WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: Reuters
Всемирный боксёрский совет (WBC) лишил британца Диллиана Уайта титула временного чемпиона в супертяжёлом весе.
Как сообщает пресс-служба организации, такое решение приятно в связи положительной допинг пробой спортсмена, взятой после победного боя с колумбийцем Оскаром Ривасом.
Отмечается, что теперь Уайт должен будет представить аргументы в свою защиту следственной комиссии, которая по итогам рассмотрения его дела может дисквалифицировать его на срок до четырёх лет.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер жёстко высказался о допинге в боксе.
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Бокс , Деонтей Уайлдер
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