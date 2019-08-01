Бой Бетербиева с украинским боксером Гвоздиком пройдет в Филадельфии

Объединительный поединок с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) назначен на 18 октября.

"Бой Бетербиев — Гвоздик пройдет в Филадельфии", — сказал Арум.

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.