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Бой Бетербиева с украинским боксером Гвоздиком пройдет в Филадельфии 

ТАСС + ещё 5 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет бой с украинцем Александром Гвоздиком в Филадельфии (США). Об этом ТАСС сообщил руководитель компании Top Rank Boxing Боб Арум.
Объединительный поединок с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) назначен на 18 октября.
"Бой Бетербиев — Гвоздик пройдет в Филадельфии", — сказал Арум.
В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.
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Бокс , Боб Арум , Артур Бетербиев , Александр Гвоздик , ИТАР-ТАСС
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