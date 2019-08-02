Фьюри назвал дату и имя оппонента в следующем поединке

Стало известно, когда экс-чемпион мира в супертяжелом весе боксер Тайсон Фьюри проведет следующий поединок, сообщает Boxingnews24.

По информации источника, бой пройдет 14 сентября 2019 года. Новым соперником британец станет Отто Уаллин 20-0, 13 КО). Встретится с ним Фьюри в Лас-Вегсасе, США.

Ожидалось, что оппонентом боксера станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин . Однако он отказался от встречи.

Фьюри нужен проходной бой, чтобы в дальнейшем к спортсмену не было вопросов перед организацией встречи с американцем Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года.