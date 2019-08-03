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Вдова Дадашева объяснила свои претензии к рефери последнего боя мужа 

Спорт РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: Instagram
Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина объяснила, в чем состоят ее претензии к рефери боя, после которого скончался ее супруг.
Дадашев 19 июля в США проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось.
"Рефери не только не остановил бой, но даже не счел нужным вызвать в угол врача для осмотра! Все обратили внимание, что тренер на видео, облетевшим интернет, кричит: "Макс хватит! Макс, очень много! Останови бой!". Мой муж вроде слышит его, но уже ничего не понимает! Это заметили абсолютно все, кроме рефери, тренера и врачей! Слышно, как болельщики с первых рядов кричат: "Остановите бой!". Но их опять же никто не услышал, — приводит слова Апушкиной "Спорт-Экспресс". — После остановки боя, на ринг не вынесли носилки, не обложили голову льдом, его заставили идти самого, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей. А в случае подобных травм все решают минуты. Каждое лишнее движение может стоить жизни!"
Ранее вдова Максима Дадашева сообщила, что будет судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге.
Прощание с ним состоится 4 августа в Петергофском морге Николаевской больницы в Санкт-Петербурге.
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Бокс , Максим Дадашев
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