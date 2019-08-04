Браун потерпел первое в карьере сенсационное поражение от Паскаля

Американский боксёр Маркус Браун (23-1, 16 КО) проиграл техническим решением судей экс-чемпиону мира из Канады Жану Паскалю (34-6-1, 20 КО), который завоевал временный титул по версии WBA и серебряный по версии WBC в полутяжёлом весе.

Начало боя осталось за Брауном, однако Паскаль постепенно прибрал инициативу к рукам и в четвёртом и седьмом раундах отправлял соперника на настил ринга. В результате столкновения головами Браун получил сильное рассечение над левым глазом, из-за которого бой был остановлен. По итогам двух третей боя все судьи отдали победу Паскалю со счётом 75:74.