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Браун потерпел первое в карьере сенсационное поражение от Паскаля 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американский боксёр Маркус Браун (23-1, 16 КО) проиграл техническим решением судей экс-чемпиону мира из Канады Жану Паскалю (34-6-1, 20 КО), который завоевал временный титул по версии WBA и серебряный по версии WBC в полутяжёлом весе.
Начало боя осталось за Брауном, однако Паскаль постепенно прибрал инициативу к рукам и в четвёртом и седьмом раундах отправлял соперника на настил ринга. В результате столкновения головами Браун получил сильное рассечение над левым глазом, из-за которого бой был остановлен. По итогам двух третей боя все судьи отдали победу Паскалю со счётом 75:74.
Как сообщал News.ru, Колби Ковингтон победил Робби Лолера в главном бою турнира UFC в Ньюарке.
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Бокс , Колби Ковингтон , Маркус Браун , Жан Паскаль
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