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Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Валерий Дербин, работавший с Николаем Валуевым и его сыном, скончался в результате ДТП в Санкт-Петербурге, передает портал "78.ru"
По информации издания, мужчина плохо себя почувствовал за рулем машины, в результате чего врезался в другие автомобили на стоянке. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было.
Стоит отметить, что не так давно Валуев высказался о кончине российского боксера Максима Дадашева, призвав общественность не винить бокс в произошедшем.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ соответствующих органов США выдавать визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
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Бокс , Прочее , Николай Валуев , Максим Дадашев , Светлана Кузнецова , Госдума , ГИБДД
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