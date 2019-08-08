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Валуев назвал дату похорон бывшего тренера 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев написал в инстаграме, что прощание с бывшим тренером Валерием Дербиным пройдет 9 августа в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
"Не стало нашего друга Валерия Дербина. Нежданно конечно. Был здоровее всех. Даже молодым далеко. Настоящий боевой товарищ и друг многим, учитель, отец, семьянин. Немало людей молодых и не очень, уверен, сказали бы ему огромное спасибо еще не раз. Мой сын тоже. И я", — написал Валуев.
Дербин, находясь за рулем автомобиля, умер 7 августа от остановки сердца.
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Бокс , Николай Валуев , РИА Новости
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