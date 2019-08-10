Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира прямо сейчас.

Выбор пал на чемпиона WBC Franchise и WBA в среднем весе Сауля Альвареса.

"Кто сейчас лучший? Вероятно, что Канело. Он — великий боец", — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Стоит отметить, что 8 августа Тайсон признался, что прибегал к нарушению антидопинговых правил, когда выступал на профессиональном уровне. По словам спортсмена, он использовал биоматериалы своих детей и жены, когда должен был сдавать допинг-тесты, а также пользовался накладными гениталиями.

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