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Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире 

Газета.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира прямо сейчас.
Выбор пал на чемпиона WBC Franchise и WBA в среднем весе Сауля Альвареса.
"Кто сейчас лучший? Вероятно, что Канело. Он — великий боец", — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Стоит отметить, что 8 августа Тайсон признался, что прибегал к нарушению антидопинговых правил, когда выступал на профессиональном уровне. По словам спортсмена, он использовал биоматериалы своих детей и жены, когда должен был сдавать допинг-тесты, а также пользовался накладными гениталиями.
Ранее Ковингтон дал прогноз на бой Масвидаль — Макгрегор.
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