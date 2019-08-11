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Второй бой Руиса и Джошуа оказался под угрозой срыва 

Lenta.ru + ещё 29 4 часа назад
Фото: Frank Franklin II / AP
Бой между тяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря, находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппингер в своем Twitter-аккаунте.
«Руис может отказаться от матча-реванша в Саудовской Аравии: боксер ждет увеличения гонорара за поединок. Американца не устраивает нынешняя сумма в девять миллионов долларов», — пишет журналист.
9 августа The Telegraph сообщил о запланированном в Саудовской Аравии втором поединке между Руисом и Джошуа. Однако официально о противостоянии пока не сообщалось. По данным издания, бой должен пройти за звание чемпиона по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
В ночь на 2 июня Джошуа проиграл Руису и утратил пояса по версиям WBO, IBF, WBA и Международной боксерской организации (IBO).
Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере Джошуа. До этого на его счету было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.
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Бокс , Энтони Джошуа , Daily Telegraph
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