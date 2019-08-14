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Гассиев проведёт дебютный бой в тяжёлом весе в октябре 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Дебютный бой российского боксёра Мурата Гассиева в тяжёлом весе против американца Джоуи Давейко запланирован на октябрь
«Мы встречались с Муратом. Как он и говорил, его бой планируется на октябрь. Соперник тот же. Их бой просто перенесли», — сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
Мурат Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе.
Ранее Ковалёв выразил надежду на победу сборной России в общекомандном зачёте ЧМ по боксу.
RT на русском: последние новости
В России прокомментировали решение Украины не отправлять официальную делегацию на ЧМ по боксу Источник: реванш Руиса и Джошуа состоится в Саудовской Аравии Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри
Бокс , Умар Кремлев , Мурат Гассиев , ИТАР-ТАСС
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