«Он сейчас умрет»: вдова рассказала о последних минутах Дадашева

Вдова Максима Дадашева Елизавета видела его последний вдох, рассказала «Матч ТВ» она сама.

Боксер умер 23 июля. Тремя днями ранее он проиграл бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом остановила команда Дадашева из-за того, что тот стал пропускать слишком много ударов.

«Я приложу максимум усилий, чтобы были наказаны все, кто повинен в его смерти», — заверила вдова Дадашева.

Елизавета рассказала, что после госпитализации супруга и осознания серьезности ситуации она надеялась на чудо, но врачи заявляли об отсутствии даже одного шанса на миллиард, что оно возможно.

В больнице к телу Дадашева были подключены полтора десятка трубок и проводов. Незадолго до смерти мужа Елизавета увидела на экране одного из аппаратов, как стало падать его кровяное давление. Она сообщила об этом врачу, который делал обход.