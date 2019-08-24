«Это меня не устраивает»: Усик отказался драться с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался драться с российскими боксерами, чтобы не давать повода для межнациональной розни. Спортсмен признался, что не желает, чтобы его бои переводили в политическую плоскость и устраивали затем словесные баталии с ругательствами. Об этом сообщает Украина.Ру.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», — рассказал Усик.

Уроженец Крыма никогда не скрывал, что не разделяет украинский и русский народы.

«Мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове», — высказывался Усик.

Ранее сообщалось, что российский супертяжеловес Андрей Федосов согласился на бой с экс-абсолютным чемпионом Александром Усиком.