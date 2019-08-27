Промоутер Поветкина рассказал о тяжелой травме боксера

Российский боксер Александр Поветкин некоторое время назад перенес операцию на локтях из-за тяжелой травмы. Однако, как рассказал в интервью "Газете.Ru" промоутер спортсмена Андрей Рябинский , к предстоящему бою с Хьюи Фьюри россиянин подходит в хорошей форме.

"У него была серьезная проблема с локтями, об этом мало кто знал. И из-за этого была проблема — он скованно бил, не мог правильно выполнять движения, защищаться. Не так давно сделали операцию и удалили несколько осколков раздробленных костей их обоих локтей. Сейчас все в порядке: он прошел реабилитацию, восстановился после операции и, на мой взгляд, стал лучше. Никаких болей и дискомфорта нет, он доволен. Ребята из команды очень хорошо отзываются о Саше после спаррингов, которые он проводил в рамках последнего этапа подготовки к бою", — заявил Рябинский.

31 августа Поветкин в Лондоне проведет бой против британца Хьюи Фьюри, двоюродного брата экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. На кону поединка будет стоять пояс WBA International, который позволит победителю стать претендентом на бой за полноценный мировой титул.

Ранее Поветкин назвал Хьюи Фьюри "корявым" соперником.