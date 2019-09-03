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Поветкин отреагировал на отказ Усика драться с россиянами 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Поветкин отреагировал на отказ Усика драться с россиянами
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не проводить бои с россиянами. Его слова приводит ТАСС.
Поветкин посчитал действия Усика правильными. «Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут», — заявил он. По словам россиянина, он не задумывался о поединке с украинцем и никогда не обсуждал с ним возможность совместного боя.
В июне этого года Усик отказался от поединка с Поветкиным. Украинский боксер назвал причиной возможную «политическую грязь».
1 сентября Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри единогласным судейским решением. В результате россиянин стал обладателем пояса WBA International в тяжелом весе. На его счету 35 побед и два поражения.
Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После успешной защиты в поединке с британцем Тони Белью он решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории и утратил статус абсолютного чемпиона мира. Украинец ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед.
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Комментарии
Бокс , Александр Поветкин , Александр Усик , ИТАР-ТАСС
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