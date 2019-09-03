Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами

Ломаченко рассказал о влиянии политики на отношения с друзьями из России

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Украинский боксер Василий Ломаченко высказался по поводу дружеских отношений с российскими спортсменами, передает "Би-би-си". На счету Ломаченко чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). "У меня много друзей из России, мы дружим с детства. Мы соревновались, когда были юниорами, мы вместе росли. От того, что у нас какая-то напряженность с Россией, я же не буду разрывать с ними отношения. Наверху идет какая-то дележка, политика — это не мое дело. Я даже не хочу в это лезть и комментировать. Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и чтобы спорт и бокс нас всех объединял", — заявил украинский спортсмен. 31 августа Ломаченко в Лондоне, Великобритания смог победи англичанина Люка Кэмпбелла по единогласному решению судей. Ранее сообщалось, что российский боксер Александр Поветкин поддержал решение украинца Александра Усика не выходить на ринг с россиянами.

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