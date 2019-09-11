Лебедев может вернуться на ринг

Бывший обладатель поясов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе, россиянин Денис Лебедев, может возобновить карьеру.
«Есть мысли о том, чтобы вернуться в ринг. Лебедев посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на поединок с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Пока это в процессе обсуждения», — цитирует ТАСС менеджера боксёра Вадима Корнилова.
Денис Лебедев завершил карьеру в июле 2019 года. Макабу в последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.
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