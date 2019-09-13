28-летний российский боксер умер на тренировке

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин

По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки Молоканову стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Тренер спортсмена пытался оказать ему первую помощь и вызвал скорую, однако прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти Молоканова.

В данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Отмечается, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.