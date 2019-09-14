Хантер вызвал Поветкина на бой

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 31-летний американец хочет, чтобы поединок состоялся 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, в главном бою этого вечера состоится матч-реванш между мексикано-американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Кузьмин не смог защитить свой титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе. Россиянин уступил американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей.