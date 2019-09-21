54-летний чемпион собрался отомстить Руису за сына

54-летний чемпион мира по боксу собрался отомстить Руису за сына

Американский боксер Оливер Макколл рассчитывает провести поединок с чемпионом мира в тяжелом весе Энди Руисом-младшим. Его слова приводит «Би-би-си».

54-летний американец надеется, что получит бой против Руиса. Последний победил его сына — Элайджу Макколла — в 2012 году.

«Когда он нокаутировал моего мальчика, я выпрыгнул на ринг, посмотрел на Руиса и сказал: "Побейся со мной". Прошли годы, но бой так и не состоялся. Для меня это был бы знаменательный поединок!» — заявил он.

31 мая Макколл победил мексиканца Уго Ломели. Он одержал 59-ю победу в профессиональной карьере, которая началась в 1985 году. Макколл становился обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC)