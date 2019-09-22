Российский боксер погиб в Таиланде

Российский боксер погиб в Таиланде, упав с балкона отеля. Об этом сообщает The Pattaya News

По данным издания, 35-летний российский боксер Алексей Заболоцких скончался рано утром на курорте в Джомтьене. Издание опубликовало фото с места ЧП.

Мужчина выпал с балкона четвертого этажа отеля около 7 утра по местному времени. Из одежды на нем были только трусы.

По словам спасателей, россиянин скончался на месте из-за серьезной травмы головы. Название отеля не разглашается.

18-летний тайский друг боксера рассказал журналистам, что они устроили в номере вечеринку и допоздна пили с группой друзей. В какой-то момент Заболоцких вышел на балкон в одиночестве. Его друзья услышали крик и громкий удар. Они выбежали на балкон и увидели его тело на земле.

Полиция проверяет эту версию. Причина гибели пока не называется.

По словам друзей, в Таиланде россиянин участвовал в нескольких рекламных акциях и соревнованиях по боксу.