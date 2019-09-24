Погибший в Таиланде «боксер» оказался питерским полицейским

Россиянин Алексей Заболоцких, погибший в Паттайе в результате падения с балкона, оказался сотрудником полиции из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Нева News».

Заболоцких работал в патрульно-постовой службе Петродворцового района.

Он прилетел в Паттайю за неделю до гибели. В ночь трагедии Заболоцких допоздна выпивал с друзьями. Момент его падения с балкона на четвертом этаже отеля, где он проживал, никто не видел.

Коллеги полицейского рассказали, что у него была хорошая репутация. Как пишет ТАСС, в Таиланд Заболоцких приехал, чтобы заниматься боксом.