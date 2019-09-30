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Головкин рассказал о трусости Сауля Альвареса 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Головкин рассказал о трусости Сауля Альвареса
Фото: Reuters
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокоммментировал возможное завершение трилогии с Саулем Альваресом.
По словам спортсмена из Казахстана, мексиканец не стал выходить с ним на ринг в третий раз, специально приняв бой с Сергеем Ковалевым.
"Кажется, Альварес не хочет или не может боксировать со мной, поэтому бой с Ковалевым был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, поскольку Канело предложили бой со мной, но он отказался. Это означает, что он специально решил не драться со мной, выбрав вместо этого поединок с Ковалевым", — цитирует Головкина boxingnews24.
Стоит отметить, Головкин и Альварес дважды встречались на ринге: сначала была зафиксирована ничья, а затем победа досталась Канело.
Ранее Бивол захотел сразиться с Ковалевым и Альваресом.
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