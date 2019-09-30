Головкин рассказал о трусости Сауля Альвареса

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокоммментировал возможное завершение трилогии с Саулем Альваресом.

По словам спортсмена из Казахстана, мексиканец не стал выходить с ним на ринг в третий раз, специально приняв бой с Сергеем Ковалевым

"Кажется, Альварес не хочет или не может боксировать со мной, поэтому бой с Ковалевым был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, поскольку Канело предложили бой со мной, но он отказался. Это означает, что он специально решил не драться со мной, выбрав вместо этого поединок с Ковалевым", — цитирует Головкина boxingnews24.

Стоит отметить, Головкин и Альварес дважды встречались на ринге: сначала была зафиксирована ничья, а затем победа досталась Канело.

Ранее Бивол захотел сразиться с Ковалевым и Альваресом.