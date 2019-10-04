Боксерша поцеловала соперницу в губы и поплатилась

Польская боксерша Ева Бродницка получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Rosario3.com.

Бродницка спровоцировала соперницу, поцеловав ее в губы. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.

Поединок состоится 4 октября. В активе Бродницки 17 побед при отсутствии поражений. Матиссе провела 27 поединков. На ее счету 16 побед и 10 поражений, еще один бой завершился вничью.